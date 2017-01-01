Много внимания американские учёные уделяют актуальным вопросам психического и эмоционального здоровья детей. С проблемами социальной адаптации малышей, а также с детскими страхами сталкиваются больше половины родителей. Специалисты одного из университетов США...
Окра, или бамия (Abelmoschus esculentus) – однолетняя овощная культура родом из Африки, которой в последнее время приписывают лечебные свойства, актуальные при сахарном диабете. Но действительно ли окра помогает диабетикам? Обратимся...
Наружный отит (otitis externa, «ухо пловца») – распространенная детская проблема. Под этим термином понимают воспаление наружного слухового канала, обычно возникающее в результате попадания воды в ухо при плавании и купании....
Жаркое и влажное лето может усложнить жизнь аллергикам, поэтому не стоит пренебрегать мерами профилактики. В частности, уделите внимание правильному обустройству своего быта. В нашей сегодняшней статье Робин Уильямс, американский эксперт...
Ищете домашние рецепты от геморроя, но вам нужно что-то простое, надежное и признанное врачами? Вы не знаете, как сориентироваться среди тысяч популярных рецептов и выбрать среди них действительно полезные и...
Когда ребенок начинает улыбаться, ползать, произносить первые звуки
Новорожденные дети быстро растут и буквально с каждым днем приобретают те или иные навыки. И, конечно же, родителям хочется знать хотя бы примерно «график очередных умений», ведь им необходимо следить за правильным развитием своего чада. Когда и какие именно умения приобретаются детьми? Середина первого месяца жизни — то время, когда ребенок...
Малыши очень быстро растут и развиваются. И вот крохи, которые, казалось бы, родились еще только вчера, сегодня уже учатся самостоятельно ходить. То время, когда ребенок начинает ходить — один из самых...
Как успокоить кашель у ребенка
Как лечить кашель годовалому ребенку? Первое и самое важное, что можно посоветовать родителям — соблюдать все советы врачей. Конечно, из-за того, что кашель зачастую является очень агрессивным проявлением болезни, родители стараются избавить малыша от него как можно быстрее. Однако всегда ли это правильно и действительно ли нужно как можно скорее...
С самого раннего возраста родители должны стараться развивать в своем ребенке самые различные интересы и навыки, а изобразительное искусство всегда являлось одним из наиболее интересных и полезных занятий как для взрослых, так и для детей. Но с чего же следует начинать? Прежде всего, если вы решили научить малыша рисовать, вам предстоит...
В наше время немалое число родителей предпочитают оставлять детей дошкольного возраста дома вместо того, чтобы водить в садик, если имеется такая возможность. Но большая часть пап и мам все же...
Как поэтапно нарисовать ребенку лошадь, собаку и других животных
Как поэтапно нарисовать ребенку собаку Многие дети мечтают о собственном щенке и, конечно же, пытаются рисовать этих животных. Получается, правда, далеко не всегда и они просят родителей, чтобы их научили. А мы подскажем, как это сделать. В изображении собаки, особенно если вы не стремитесь добиться фотографического сходства, нет ничего сложного. Прежде...
Рисовать людей всегда очень непросто, но также и очень-очень интересно. Маленькие дети нередко хотят порадовать собственных мам и подарить им портрет. Но, конечно же, когда у малышей нет специальных навыков,...
Диабет у женщин: тревожные симптомы и факторы риска
Сахарному диабету все возрасты подвластны, но чаще всего болезнь дает о себе знать после 45 лет. Многие факторы риска диабета у женщин и мужчин совпадают, но есть и существенные различия. Как не подпустить к себе болезнь и вовремя распознать ее – об этом в нашей статье расскажут американские эксперты. Факторы...
Заложенный нос может говорить не только о «безобидной» простуде, но и об инфекции синусов – придаточных пазух носа. Как отличить простуду от синусита и принять правильные меры? Термин ринит относится...