спросите наших экспертов

обратите внимание

Специалисты рекомендуют лечить детей книгами

Много внимания американские учёные уделяют актуальным вопросам психического и эмоционального здоровья детей. С проблемами социальной адаптации малышей, а также с детскими страхами сталкиваются больше половины родителей. Специалисты одного из университетов США...

Дальше
Новые материалы
Новости 14:39 · 2 декабря 2016

Таблетки – не лучшее средство от бессонницы

Новости 14:39 · 2 декабря 2016

Италия инвестирует в медицинский туризм в 2016 году

Новости 14:38 · 2 декабря 2016

Прибор для лечения храпа тренирует язык

Новости 14:36 · 2 декабря 2016

Недосыпание дорого обходится не только здоровью, но и экономике

Новости 16:07 · 29 ноября 2016

Тиазидные диуретики снижают риск переломов

Новости 16:05 · 29 ноября 2016

Устекинумаб эффективен при болезни Крона

Новости 16:04 · 29 ноября 2016

ГлавнаяНовости и событияПитание и диетыАбрикосовые косточки – лекарство от рака или угроза здоровью? Новости по темам: Питание и диеты Медицина Исследования Наука и технологии Онкология Сердце и сосуды Сахарный диабет Бесплодие Беременность и роды Педиатрия СПИД / ВИЧ Болезнь Альцгеймера Болезнь Паркинсона Питание и диеты Реабилитация Интересное Разное Абрикосовые косточки – лекарство от рака или угроза здоровью?

Новости 17:08 · 23 ноября 2016

Пессимисты чаще умирают от коронарной болезни сердца

Все заголовки
Популярные за неделю
1

Почему ребенок пускает пузыри?

Многие мамочки беспокоятся, когда их двухмесячная кроха начинает пускать слюни с пузырями и вокруг детского ротика образуется постоянная влажность. Вообще-то стекающие до подбородка слюни – это отличительная особенность практически всех...

Дальше
2

Что подарить дочке на Новый год? Дальше

3

История снеговика Дальше

4

Почему ребенок плачет после сна? Дальше

5

Когда подросток хочет праздновать Новый Год отдельно… Дальше

300*450
Из форума Кот и Кит
Весь Форум
Свежие Ответы Экспертов

Научные факты: Окра при сахарном диабете

Окра, или бамия (Abelmoschus esculentus) – однолетняя овощная культура родом из Африки, которой в последнее время приписывают лечебные свойства, актуальные при сахарном диабете. Но действительно ли окра помогает диабетикам? Обратимся...

Дальше
 

Наружный отит у детей: советы по профилактике на лето

Наружный отит (otitis externa, «ухо пловца») – распространенная детская проблема. Под этим термином понимают воспаление наружного слухового канала, обычно возникающее в результате попадания воды в ухо при плавании и купании....

Дальше
 

Десять советов при аллергии

Жаркое и влажное лето может усложнить жизнь аллергикам, поэтому не стоит пренебрегать мерами профилактики. В частности, уделите внимание правильному обустройству своего быта. В нашей сегодняшней статье Робин Уильямс, американский эксперт...

Дальше
 

Лучшие и худшие домашние средства от геморроя

Ищете домашние рецепты от геморроя, но вам нужно что-то простое, надежное и признанное врачами? Вы не знаете, как сориентироваться среди тысяч популярных рецептов и выбрать среди них действительно полезные и...

Дальше
 
все ответы экспертов

Ученые выяснили, почему мальчики становятся левшамиДальше

Детям полезна скукаДальше

300*600
От рождения до года

Когда ребенок начинает улыбаться, ползать, произносить первые звуки

Новорожденные дети быстро растут и буквально с каждым днем приобретают те или иные навыки. И, конечно же, родителям хочется знать хотя бы примерно «график очередных умений», ведь им необходимо следить за правильным развитием своего чада. Когда и какие именно умения приобретаются детьми? Середина первого месяца жизни — то время, когда ребенок...

Дальше

Как ходят дети

Малыши очень быстро растут и развиваются. И вот крохи, которые, казалось бы, родились еще только вчера, сегодня уже учатся самостоятельно ходить. То время, когда ребенок начинает ходить — один из самых...

Дальше
Еще "От рождения до года"
 
От года до 2-х лет

Как успокоить кашель у ребенка

Как лечить кашель годовалому ребенку? Первое и самое важное, что можно посоветовать родителям — соблюдать все советы врачей. Конечно, из-за того, что кашель зачастую является очень агрессивным проявлением болезни, родители стараются избавить малыша от него как можно быстрее. Однако всегда ли это правильно и действительно ли нужно как можно скорее...

Дальше

Проверьте слух своему ребенку

Позднее выявление снижения слуха у ребенка , является не только серьезной проблемой здоровья , но и в конечном итоге может быть причиной его социальной неадаптированности , препятствием в общении со...

Дальше
Еще "От года до 2-х лет"
 
От 2-х до 4-х лет

Что рисуют дети

С самого раннего возраста родители должны стараться развивать в своем ребенке самые различные интересы и навыки, а изобразительное искусство всегда являлось одним из наиболее интересных и полезных занятий как для взрослых, так и для детей. Но с чего же следует начинать? Прежде всего, если вы решили научить малыша рисовать, вам предстоит...

Дальше

Как устроить ребенка в садик

В наше время немалое число родителей предпочитают оставлять детей дошкольного возраста дома вместо того, чтобы водить в садик, если имеется такая возможность. Но большая часть пап и мам все же...

Дальше
Еще "От 2-х до 4-х лет"
 
От 4-х до 8-ми лет

Как поэтапно нарисовать ребенку лошадь, собаку и других животных

Как поэтапно нарисовать ребенку собаку Многие дети мечтают о собственном щенке и, конечно же, пытаются рисовать этих животных. Получается, правда, далеко не всегда и они просят родителей, чтобы их научили. А мы подскажем, как это сделать. В изображении собаки, особенно если вы не стремитесь добиться фотографического сходства, нет ничего сложного. Прежде...

Дальше

Как ребенку нарисовать портрет мамы

Рисовать людей всегда очень непросто, но также и очень-очень интересно. Маленькие дети нередко хотят порадовать собственных мам и подарить им портрет. Но, конечно же, когда у малышей нет специальных навыков,...

Дальше
Еще "От 4-х до 8-ми лет"
 
Ответы экспертов

Диабет у женщин: тревожные симптомы и факторы риска

Сахарному диабету все возрасты подвластны, но чаще всего болезнь дает о себе знать после 45 лет. Многие факторы риска диабета у женщин и мужчин совпадают, но есть и существенные различия. Как не подпустить к себе болезнь и вовремя распознать ее – об этом в нашей статье расскажут американские эксперты. Факторы...

Дальше

Бич современного общества: Простуда или синусит?

Заложенный нос может говорить не только о «безобидной» простуде, но и об инфекции синусов – придаточных пазух носа. Как отличить простуду от синусита и принять правильные меры? Термин ринит относится...

Дальше
Еще "Ответы экспертов"
﻿

бесплатная консультация педиатра

задать вопрос

Junona: Сонник снов и гороскопы.


  • Текстовая реклама: КА Фея: ищется проверенная няня сопровождающая детей на занятия. Читателям "Кот и Кит" скидка 10%

Задайте вопрос

Ваш вопрос будет опубликован на сайте в разделе «Нас спрашивают». Когда на вопрос поступит ответ вы получите уведомление по электронной почте.

В дальнейшем, если вы захотите задать уточняющий вопрос или ответить нашему педиатру, вы сможете оставить комментарий к соотвествующей записи на сайте.

Ваш вопрос кратко, в нескольких словах

Ваш вопрос в подробностях

Кот и Кит. Войти на сайт

  

Регистрация на сайте

На этот E-mail вам будет выслан пароль

Введите секретный код
  

Напомнить пароль

E-mail, который вы использовали при регистрации на сайте
  